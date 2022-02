The Reds, Pinks And Purples: ‘Summer At Land’s End’ (Tough Love, 2022)

Genere: indie-pop | Uscita: 4 febbraio 2022

“Speriamo che Glenn Donaldson seguiti a voler farci ascoltare una manciata di canzoni nuove ogni anno“: così avevamo più o meno concluso la disquisizione dedicata ad ‘Uncommon Weather‘, l’LP accreditato a The Reds, Pinks And Purples uscito ad aprile 2021. Il buon Glenn ci ha preso evidentemente in parola, scrivendo altre 11 brevissime quanto delicatissime canzoncine, che in totale durano l’attimo di 24 minuti.

‘Summer At Land’s End‘, quarto album con il suo moniker più recente, e l’ideale encore del capitolo precedente. Le influenze di allora (il catalogo Sarah Records, Paul Weller, Cure e Television Personalities) rimangono invariate, come invariata è la sua abilità nel creare questi incantevoli acquerelli sonori che, soprattutto nelle giornate uggiose di questo periodo dell’anno, si starebbe ad ascoltare per ore (e di conseguenza almeno un paio di volte per giro di lancette).

Nulla da aggiungere a quanto detto dieci mesi fa, dunque. Chi gradisce questa tipologia di indie-pop, un po’ jangolato ma non troppo, che si crogiola nella tristezza di un nerd messo in crisi dalle proprie relazioni sentimentali, potrà trovare grande affinità elettiva con Glenn Donaldson. Il poli-strumentista e songwriter di San Francisco è ancora una volta autore di un dischetto così impeccabile che diventa persino difficile menzionare una traccia piuttosto che un’altra (anche se ‘Let’s Pretend We’re Not In Love‘ è, a suo modo, speciale).

VOTO: 🙂