Update concerti: Big Thief, Muse, Easy Life

Dopo l’annullamento del concerto del 2020, potranno finalmente suonare in Italia i Big Thief. La band americana sarà domenica 23 aprile 2023 all’Alcatraz di Milano, unica data nel nostro paese. I biglietti, in prevendita da venerdì prossimo sui circuiti Ticketmaster e Ticketone, costeranno 25 euro più diritti e commissioni di prevendita. Si potranno certamente ascoltare dal vivo le canzoni di ‘Dragon New Warm Mountain I Believe In You‘, il loro ultimo LP uscito quest’anno.

Saranno due, invece, gli appuntamenti con i Muse. Matt Bellamy e soci si esibiranno martedì 18 luglio 2023 allo Stadio Olimpico di Roma, e sabato 22 allo Stadio di San Siro a Milano. Anche in questo casp prevendite attive da venerdì su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket.

Dopo la partecipazione estiva a La Prima Estate di Lido di Camaiore, gli Easy Life torneranno in Italia da headliner per una data unica: mercoledì 15 marzo 2023 saranno ai Magazzini Generali di Milano, con i biglietti in prevendita da venerdì esclusivamente sul circuito Ticketone. Si potranno sentire live per la prima volta le canzoni di ‘Maybe in Another Life…‘, il loro sophomore in arrivo il 7 ottobre prossimo.