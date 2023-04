Update concerti: Deus, Emiliana Torrini, Los Bitchos, Glume

Torneranno in Italia in estate, i Deus, per suonare le loro vecchie e nuove canzoni. Una data unica, domenica 23 luglio nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, all’interno del Roma Summer Fest. I biglietti, già disponibili su Ticketone, vanno da 30,33 euro in su (ma alcune postazioni risultano già esaurite).

Sempre il Roma Summer Fest e l’Auditorium della capitale ospiterà l’unico concerto italiano di Emiliana Torrini & The Colorist Orchestra, freschi di pubblicazione (il 17 marzo) dell’album ‘Racing The Storm‘. La cantautrice islandese e il collettivo belga vi suoneranno martedì 1 agosto. I biglietti, in prevendita da mercoledì, costeranno 20 euro più diritti e commissioni.

Sarà sicuramente suggestivo vedere suonare Los Bitchos nella splendida cornice dei monti Sicani, per la precisione nel piccolo comune di Prizzi (PA). La band londinese si esibirà sabato 29 luglio all’interno del Tinca Timpa Festival. 40 euro è il prezzo dei biglietti, in prevendita su Dice, per tutta la seconda giornata della manifestazione.

Saranno tre i concerti italiani di Glüme. Il suo electro-pop verrà suonato martedì 3 ottobre al Locomotiv di Bologna, mercoledì 4 all’Arca di Milano e giovedì all’Alcazar di Roma. I biglietti, già in prevendita su Dice, costano 17,50 euro per le date in Emilia e Lombardia, e 11,50 euro per quella nella capitale.