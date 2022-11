Update concerti: Oneida, Adam Green, Larkin Poe, Chuck Prophet, Bruce Springsteen

Incassato il successo di ‘Success‘, gli Oneida verranno a suonare il loro nuovo album anche in Italia. Tre le date: venerdì 17 marzo al Freakout di Bologna (biglietti in prevendita su Musicglue a 16,50 euro), sabato 18 al Raindogs (18,70 euro, sempre su Musicglue) di Savona e domenica 19 al Magnolia di Segrate, vicino Milano (19,25 euro su Dice).

Non sarà la prima volta che Adam Green e Francesco Mandelli saliranno insieme su un palco. L’hanno già fatto nel 2013, in un tour acustico che replicheranno 10 anni dopo. Cinque gli appuntamenti: martedì 14 marzo all’Alcazar Live di Roma, mercoledì 15 allo Spazio 211 di Torino, giovedì 16 all’ARCI Bellezza di Milano, venerdì 17 al Lumiere di Pisa e sabato 18 al Covo di Bologna. I biglietti saranno disponibili da domani su Dice: 17,50 euro il costo per gli show di Roma e Torino, 17,25 euro il prezzo per quello di Milano, 11,50 euro quello per il live in Toscana, 18,73 euro per quello in Emilia.

‘Blood Harmony‘, il loro nuovo album, è uscito giusto lo scorso venerdì, e le Larkin Poe lo porteranno prontamente (anche se bisognerà attendere un annetto) dal vivo nel nostro paese. Unica la data, sabato 4 novembre 2023 al Fabrique di Milano. Le prevendite, che costeranno 30 euro più diritti e commissioni, partiranno da domani sui circuiti Ticketmaster e Ticketone.

Saranno cinque i concerti italiani dell’ex Green On Red Chuck Prophet, per l’occasione in tour con i suoi Mission Express. Il musicista californiano suonerà giovedì 13 aprile al Corner Live di Mareno di Piave (TV), venerdì 14 al Raindogs di Savona, sabato 15 all’Auditorium Scuole Primarie di Chiari (BS) e domenica 16 al Ristorazione Sociale di Alessandria.

Non sono certo di seconda scelta le band di apertura per il tour italiano di Bruce Springsteen, annunciate ieri. Giovedì 18 maggio al parco Bassani di Ferrara Sam Fender e Fantastic Negrito anticiperanno il Boss on stage, domenica 21 al Circo Massimo di Roma oltre a Fender ci sarà anche White Buffalo, martedì 25 all’Auditorium di Monza toccherà a Tash Sultana e ai Teskey Brothers.