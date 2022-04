Update concerti: Todays, Arab Strap, Dream Syndicate, Black Midi, Green Day

È di grande prestigio anche quest’anno la line-up 2022 del Todays Festival di Torino, che si terrà tra venerdì 26 e domenica 28 agosto tra l’area esterna allo Spazio 211 e quella dell’ex fabbrica Incet. Tra coloro che, per gusto personale, più gradiamo, segnaliamo le presenze di Geese, Hurray For The Riff Raff e Tash Sultana venerdì 26; Squid, Los Bitchos e Molchat Doma sabato 27; Primal Scream, Arab Strap, Yard Act e DIIV domenica 28. I tagliandi d’ingresso sono già disponibili su Dice: l’abbonamento ai tre giorni costa 109,50 euro, il prezzo dei biglietti per le singole serate allo Spazio 211 è di 37 euro.

Non suoneranno solo a Torino, gli Arab Strap: Aidan Moffat e Malcolm Middleton porteranno le nuove canzoni dell’ottimo ‘As Days Get Dark‘ anche giovedì 28 luglio al festival Sud Est Indipendente a Corigliano d’Otranto (biglietti su Dice a 25,50 euro), venerdì 29 all’Arena del Parco del Mirafiore di Pesaro (22,93 euro su Vivaticket) e sabato 30 in piazza Castello a Sesto al Reghena (PN) per Sexto ‘Nplugged (23,54 euro su Ticketmaster).

Qualche mese dopo aver pubblicato ‘Ultraviolet Battle Hymns And True Confessions‘, il loro nuovo LP in uscita il prossimo 10 giugno, i Dream Syndicate lo verranno a suonare in Italia. Tre gli appuntamenti: venerdì 14 ottobre allo Spazio 211 di Torino, sabato 15 al Locomotiv di Bologna e domenica 16 al Magnolia di Segrate (MI). I biglietti, tutti in prevendita su Dice, costano 25 euro per il concerto bolognese e 28,59 per quello milanese. La data piemontese, ancora non presente sull’app, costerà invece 20 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Oltre al live previsto mercoledì 11 maggio al Magnolia di Segrate (MI), i Black Midi saranno in Italia pure in estate: unico l’appuntamento, anche per loro al Sud Est Indpiendente di Corigliano d’Otranto (LE), per la seconda giornata della manifestazione, ovvero venerdì 29 luglio. Oltre alla band inglese, saliranno sul palco anche Aquarama, Lazzaretto e Planet Opal. Le prevendite sono già attive su Dice a 25,50 euro.

Il concertone di Green Day, Weezer ed Amyl And The Sniffers, in programma mercoledì 15 giugno, cambia Ippodromo ma non città: non si terrà più in quello di San Siro bensì a Trenno, sempre nella municipalità di Milano. Si modifica anche la cornice comunicativa, giacché entra a far parte dell’edizione 2022 dell’I-Days Festival. Per questa ragione, chi dovesse ancora ricevere il rimborso per la cancellazione del concerto degli Aerosmith, può optare per un cambio di biglietto e dunque vedersi Billie Joe e soci. Per tutti gli altri, i biglietti seguitano a rimanere in prevendita su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Su quest’ultima piattaforma costano 67,05 o 79,24 euro a seconda della postazione scelta.

Sempre a proposito dell’I-Days, a quanto sembra osservandone la pagine Facebook, dopo la defezione dei Foo Fighters per comprensibili motivi, tutta la programmazione di domenica 12 giugno (e dunque anche le esibizioni di Johnny Marr e Chic) è stata cancellata.