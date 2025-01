CocoRosie, disco nuovo e concerto a Roma

Arriverà il prossimo 28 marzo, per la prima volta via Joyful Noise, ‘Little Death Wishes’, l’ottavo album della carriera delle CocoRosie, ovvero la band composta dalle sorelle Bianca e Sierra Casady.

Registrato da Manuel Calderon, Nico Kalwill e Gabe Jaskowiak, conterrà dodici nuovi brani a cui collaborano anche Chance The Rapper e Greg Saunier dei Deerhoof. È già stato anticipato da due singoli: ‘Least I Have You’, uscito a ottobre, e il nuovo ‘Cut Stitch Scar’.

Si legge nella press-release: “[‘Little Death Wishes’] è allo stesso tempo primordiale e pacchiano, un ricco bricolage di significati della cultura pop rispolverati, che le sorelle contorcono nel proprio senso di temporalità. Contribuendo all’avanguardia ma senza essere legate alle tendenze contemporanee, le CocoRosie raccolgono detriti musicali di altri tempi, che modellano nelle loro creazioni barocche e teatralizzate.”

Le nuove canzoni verranno portate live in Italia a fine luglio, più precisamente lunedì 28 alla Casa del Jazz di Roma. 36,93 euro è il prezzodei biglietti, disponibili sul circuito Ticketone.