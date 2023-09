Idles il 5 marzo a Milano

Non passa stagione che gli Idles non suonino almeno una volta in Italia. Martedì 5 marzo 2024 sarà ancora inverno solo formalmente, ma se ce ne fosse bisogno l’atmosfera verrà riscaldata dalla band inglese, che si esibirà in data unica all’Alcatraz di Milano.

Già domani sarà possibile accedere ai biglietti tramite una prevendita speciale sulla pagina Telegram del promoter All Things Live Italy; il codice ottenuto andrà inserito sull’app Dice. L’alternativa è attendere venerdì 22, quando sarà possibile acquistare come d’abitudine al costo di 48,50 euro.

L’ultima pubblicazione del quintetto di Bristol è ‘Crawler‘ del 2021, quarto LP in meno di cinque anni dopo ‘Brutalism‘ (2017), ‘Joy As An Act Of Resistance‘ (2018) e ‘Ultra Mono‘ (2020).