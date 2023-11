La settimana di Beirut, ma occhi anche agli Chartreuse

I 10 dischi più interessanti tra quelli usciti questo weekend, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:

1.Beirut: ‘Hadsel’

art-folk

2. Chartreuse: ‘Mornng Ritual’

art-rock

3. Pure Bathing Culture: ‘Chalice’

dream-pop

Chalice by Pure Bathing Culture

4. Psychedelic Porn Crumpets: ‘Fronzoli’

psych-rock

Fronzoli by Psychedelic Porn Crumpets

5. Niecy Blues: ‘Exit Simulation’

dream-soul

Exit Simulation by Niecy Blues

6. Oscar Scheller: ‘Coming Of Age’

bedroom-pop

7. Bas Jan: ‘Back To The Swamp’

art-pop

Back To The Swamp by Bas Jan

8. The Clockworks: ‘Exit Strategy’

brit-rock

9. Art Fenyman: ‘Be Good The Crazy Boys’

funk-pop

Be Good The Crazy Boys by Art Feynman

10. Lonely The Brave: ‘What We Do To Feel’

alt-rock