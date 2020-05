Le news di oggi: Idles, Phoebe Bridgers, Lucy Rose, Yellow Days, Sundara Karma, Khruangbin

Sembra essere la volta buona per il primo estratto dal nuovo album degli Idles. Non c’è nulla di confermato, ma tutto lasca presagire che ‘Mr. Motivator‘, il nuovo singolo diffuso oggi, possa essere parte del seguito di ‘Joy As An Act Of Resistance‘ (2018). Il video, che riprende i componenti del gruppo svolgere diversi tipi di attività fisica, è la classica clip da lockdown, allo stesso modo il brano è tipicamente Idles, con tanto di declamazioni concitate e citazioni più o meno colte.

Altrettanto atteso è il sophomore di Phoebe Brigers, ‘Punisher‘, programmato per il prossimo 19 giugno. Oggi ne è stato condiviso il terzo estratto, una canzone intitolata ‘I See You’, che segue le già note ‘Garden Song‘ e ‘Kyoto‘. Anche in questo caso lo stile è quello riconoscibilissimo della cantautrice californiana.

Sempre in tema di talenti indie-folk al femminile, anche Lucy Rose ha dato alla luce nuova musica. Si tratta di due brani, intitolati ‘Question It All‘ e ‘White Car‘, che dovevano uscire a fine anno scorso ma che poi sono stati rimandati perché non soddisfacevano la cantautrice inglese, che ha avuto tempo di perfezionarle nel lungo lockdown ancora in atto nel Regno Unito.





Erano rimasti in standby anche i tre brani che i Sundara Karma hanno oggi reso di pubblico dominio. ‘Today, Tomorrow, Yesterday‘, ‘Invade Safe Space‘ e ‘Vision Sick‘ provengono dalle stesse sessioni di registrazione del loro ultimo LP, ‘Ulfilas’ Alphabet‘, e per stessa ammissione della band di Reading, “sono stati ritrovati in un vecchio hard-drive polveroso“. Li si può ascoltare esclusivamente su Soundcloud.

Arriverà il 7 agosto il nuovo album di George Van Den Broek, in arte Yellow Days. Si intitolerà ‘A Day In A Yellow Beat‘ e potrà vantare le illustri collaborazioni di Mac DeMarco, John Carroll Kirby e Nate Fox. Ad anticiparlo un singolo tra il soul e il funky intitolato ‘Love Is Everywhere‘, brano apparentemente leggero ma che racconta di una brutta storia personale di abuso di droghe.



E’ piuttosto funkeggiante anche ‘So You Won’t Forget‘, il secondo estratto da ‘Mordechai‘, il nuovo album dei Khruangbin (in uscita il 26 giugno) che segna la ‘svolta vocale’ per la band di Houston. “E’ il momento giusto per dire alle persone che amiamo che gli vogliamo bene, così che non possano dimenticare“: così in una nota il terzetto texano spiega le ragioni del titolo della canzone.



Giornata molto triste per la musica dal vivo: a causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto sono stati cancellate le manifestazioni I-Days, Firenze Rocks, Beaches Brew, Spilla Festival e Tener-A-Mente oltre ai tour italiani di Fontaines D.C., Green Day e Tom Walker. Rinviati al 2021 i concerti di 5 Seconds Of Summer (29 aprile Milano, 1 maggio Padova) e Avril Lavigne (12 marzo Milano, 14 marzo Padova).