Le uscite della settimana: Damon Albarn, Idles, Courtney Barnett, Dodos…

I 10 album più interessanti tra quelli usciti oggi, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:

1. Damon Albarn: ‘The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows’

chamber-pop



2. Idles: ‘Crawler’

punk-rock



3. Courtney Barnett: ‘Things Take Time, Take Time’

folk-rock



4. Dodos: ‘Grizzly Peak’

indie-folk



5. Kills Birds: ‘Married’

indie-punk



6. Makthaverskan: ‘För Allting’

post-punk



7. Casper Skulls: ‘Knows No Kindness’

indie-rock



8. Pip Blom: ‘Welcome Break’

power-pop



9. They Might Be Giants: ‘Book’

art-rock



10. Zuzu: ‘Queensway Tunnel’

indie-pop



Questa settimana potete ascoltare anche: Dave Gahan & Soulsavers (cover) Jon Hopkins, Silk Sonic, Aaron & Bryce Dessner (OST), Jonny Greenwood (OST), Speedy Ortiz (rarities), Land Of Talk (EP), Irreversible Entanglements, Portico Quartet, Susanna Hoffs, Snarls (EP), Holly Humberstone (EP), Walk The Moon.