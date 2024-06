Un concerto a Milano per Evan Dando

Dopo la recente pubblicazione, sette mesi fa, del singolo ‘Fear Of Living’, è praticamente di pubblico dominio il fatto che Evan Dando stia lavorando a nuovo materiale da pubblicare come The Lemonheads, un cui album di inediti manca dall’omonimo del lontano 2006.

Chissà se un nuovo disco sarà già pronto per sabato 9 novembre, quando il musicista bostoniano si esibirà all’ARCI Bellezza di Milano. 19,55 euro è il prezzo dei biglietti, disponibili da domani su Dice.

Formatisi nel 1986, i Lemonheads hanno sinora pubblicato otto LP, di cui – per l’appunto – l’ultimo risale a 18 anni fa. Attualmente, l’unico membro del gruppo è proprio lo stesso Dando.

‘Fear Of Living’ è stata registrata a San Paolo, in Brasile, lo scorso anno, suonata interamente da Evan e prodotta da Apollo Nove. Era stata scritta insieme all’amico Dan Lardner dei QTY, scomparso a giugno 2023.