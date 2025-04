Black Country New Road e Florist tra le uscite del weekend

I 10 album più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui dovreste ascoltarli:

1. Black Country, New Road: ‘Forever Howlong’

Experimental-rock

Forever Howlong by Black Country, New Road

2. Florist: ‘Jellywish’

Indie-folk

Jellywish by Florist

3. Panchiko: ‘Ginkgo’

Dream-rock

Ginkgo by Panchiko

4. Djo: ‘The Crux’

Psych-pop



5. Momma: ‘Welcome To My Blue Sky’

Power-pop

Welcome to My Blue Sky by Momma

6. L.A. Witch: ‘Doggod’

Garage-rock

DOGGOD by L.A. WITCH

7. Sister Ray: ‘Believer’

Indie-folk

Believer by Sister Ray

8. Scowl: ‘Are We All Angels’

Post-hardcore

Are We All Angels by Scowl

9. Craig Finn: ‘Always Been’

Folk-rock

Always Been by Craig Finn

10. Sleigh Bells: ‘Bunky Becky Birthday Boy’

Electro-punk

Bunky Becky Birthday Boy by Sleigh Bells

Questa settimana potete ascoltare anche: David Longstreth, Dirty Projectors & Stargaze, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs, Sarah Mary Chadwick, Miki Berenyi Trio, Anika, Heaven, Σtella, Syml, The Ophelias, The Nightingales, Mekons, The Waterboys, Brown Horse, Rachel Chinouriri (EP).