Deeper questo mese in Italia

Verso la fine di questo mese, i Deeper saranno nel nostro paese per tre date all’interno del loro corposo tour europeo, che inizierà a ferragosto e si concluderà un mese dopo con quasi un concerto al giorno.

La band post-punk di Chicago si esibirà venerdì 23 agosto all’Hana-Bi di Marina di Ravenna, sabato 24 nella Sala Teatro del Monk di Roma e domenica 25 ai Bagni Elsa di Fano (PU).

I biglietti per il concerto nella capitale costano 15 euro e sono disponibili su Dice. Ingresso gratuito per le due date in riva al mare.

Formatosi nel 2014, il quartetto capitanato da Nic Gohl ha sinora pubblicato tre album. L’ultimo, ‘Careful!’, il loro primo per Sub Pop, è del 2023.