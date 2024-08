Ecco il nuovo di Caribou, si chiama ‘Honey’

La recente serie di singoli diffusi da Caribou, altro non era che il preludio al suo nuovo album, che si chiamerà ‘Honey’ e che uscirà il 4 ottobre per Merge.

La nota stampa mette subito in chiaro come il disco si proponga di avvicinare il progetto più celebre di Dan Snaith con quello più ballabile, Daphni. Lo si poteva già evincere da anticipazioni come ‘Broke My Heart’, ‘Volume’ e ‘Honey’, a cui si è aggiunto ieri il nuovo singolo ‘Come Find Me’. In totale i brani in scaletta saranno dodici.

Dice lo stesso Snaith, che ha scritto, registrato e prodotto tutto da solo (anche se Four Tet collabora all’ arrangiamento di due tracce): “Una cosa che non è cambiata per me fin dall’inizio è la curiosità maniacale di vedere cosa posso fare con i suoni. Non tanto quello che può fare qualcuno – un “professionista” con una miriade di collaboratori e risorse a disposizione – ma io nel mio piccolo studio seminterrato. C’è più attrezzatura di un tempo, ma in sostanza è la stessa cosa di sempre: ancora alla ricerca di quel brivido di quando qualcosa colpisce davvero forte e mi ritrovo a saltare su e giù o a farmi rizzare i peli sulle braccia per l’eccitazione.”