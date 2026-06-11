Gli Slow Pulp tornano con 11 nuove ‘Melodie’

Uscirà il 18 settembre per Anti- il nuovo album degli Slow Pulp. ‘Melodie’, questo il titolo, è il terzo in carriera per la band originaria di Madison, Wisconsin. È prodotto dai due membri fondatori del gruppo, il chitarrista Henry Stoehr e la cantante e chitarrista Emily Massey, insieme a Elliot Kozel (che in passato ha lavorato per Rosalía, Yves Tumor, Björk, SZA, Eartheater).

È questa una novità per il quartetto americano, che sinora aveva sempre lavorato i propri LP internamente al gruppo. Kozel è stata un’eccezione sia per essere anch’egli del Wisconsin, ma soprattutto perché gli Slow Pulp sono grandi fan della sua vecchia band, gli Sleeping In The Aviary. Secondo una nota, “la collaborazione tra Kozel, Stoehr e Massey ha portato alla realizzazione di un disco che bilancia l’euforia del power pop, la malinconia acustica e l’immensa gamma di suoni che si trovano tra di essi”.

Altro inedito è il fatto che delle undici canzoni in scaletta, i testi (di cui di solito si incarica Emily) di cinque brani sono state scritti interamente da Henry: “Io e lei abbiamo riscoperto il modo in cui scrivevamo insieme quando ci siamo conosciuti“, dice lo stesso musicista, con la press-release che sostiene che “parte della genialità di questo album sta nel fatto che, senza guardare i crediti, non si può essere certi se un determinato brano sia stato scritto da Stoehr o da Massey”. Primo estratto è proprio una canzone di Henry, denominata ‘Better Man’, un brano sull’accettazione di sé stessi e delle proprie fragilità.

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