Howlers a Milano e Bologna

Uno spericolatissimo mix tra Maneskin e 1975 è ciò che contraddistingue la musica degli Howlers, che ci faranno il favore di proporcelo anche dal vivo nelle due date italiane già in calendario, sebbene manchino ancora quasi sette mesi.

Il trio londinese si esibirà giovedì 6 marzo all’ARCI Bellezza di Milano e venerdì 7 al Covo di Bologna. I biglietti sono in prevendita da ieri su Dice: costano 17,25 euro per la data milanese e 15,50 per quella emiliana.

Adam Young e soci hanno esordito sulla lunga distanza lo scorso maggio con un album intitolato ‘What You’ve Got to Lose to Win It All’.