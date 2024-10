I Motorpsycho ‘ritornano’ in Italia con quattro date

C’è un nuovo tour italiano dei Motorpsycho: fa parte di quello europeo che hanno deciso di chiamare ‘The Comeback’, e sarà composto da quattro tappe, tutte nel mese di maggio 2025.

Bent Sæther e Hans Magnus Ryan suoneranno venerdì 9 al Live Club di Trezzo sull’Adda (MI), sabato 10 al Vidia di Cesena, domenica 11 all’Orion di Ciampino (RM) e lunedì 12 al Palmariva di Portogruaro (VE). I biglietti sono già in prevendita su Vivaticket: il costo finale si aggira intorno ai 37 euro per ciascuna delle date in calendario.

La rock band norvegese, formatasi nel lontano 1989, ha sinora realizzato quasi una trentina di album, difficilmente numerabili per la diversità delle tipologie di pubblicazione. In ogni caso il più recente, ‘Neigh!’, è uscito circa un mese fa.