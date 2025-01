Il sophomore dei Cleopatrick si intitola ‘Fake Moon’

Sì intitola ‘Fake Moon’ il secondo album dei Cleopatrick, in uscita il 14 marzo via Thirty Tigers. Luke Gruntz (voce, chitarra) e Ian Fraser (batteria) lo hanno registrato a New York con il produttore Philip Weinrobe (Adrianne Lenker, Hand Habits, Tomberlin) e il chitarrista e polistrumentista Mike Haldeman.

“Un nuovo suono che si ricollega all’universo del post-rock, con dinamiche cariche di ritmi hip-hop e sperimentazione folk lo-fi”, afferma una nota, in cui Gruntz aggiunge significativamente: “È più di un semplice cambiamento dal punto di vista sonoro”.

Della scaletta di dieci tracce ne sono già state condivise due, nell’ordine ‘Hammer’ e ‘Please’.