4 date in estate per il ‘solo’ Nick Cave

A quanto si evince dalla grafica qui accanto, Nick Cave sarà in Italia la prossima estate per ben quattro concerti. E per quanto possiamo interpretare, salirà sul palco con la sola compagnia di Colin Greenwood, bassista dei Radiohead ma anche collaboratore dell’ultimo album dei Bad Seeds, ‘Wild God’, uscito lo scorso agosto.

Il celeberrimo cantautore australiano si esibirà giovedì 17 luglio in piazza Napoleone a Lucca per il locale Summer Festival, sabato 19 all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, e lunedì 21 e martedì 22 in una doppia data all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

I biglietti saranno in prevendita dalle 10 di venerdì prossimo (31/1) sul solo circuito Ticketone. Non abbiamo ancora informazioni a proposito del prezzo dei biglietti, ad eccezione delle date nella capitale, per la quale sul sito della location si legge “a partire da € 59,80”.