Le news di oggi: Hot Chip, Bright Eyes, Sigur Ros, Besnard Lakes, Passenger, Douglas Dare

L’illustrazione qui sopra rappresenta l’inedita collaborazione tra gli Hot Chip e Jarvis Cocker, che oggi hanno diffuso ‘Straight To The Morning‘, singolo congiunto scritto dalla band londinese e cantato insieme al musicista di Sheffield. A detto dello stesso ex frontman dei Pulp, il brano”è l’ultima cosa che ho registrato in studio prima del lockdown“, un pezzo decisamente ballabile “pur sapendo che non avremmo potuto farlo per molto tempo“. La traccia era stata pensata per finire nell’ultimo album di Dua Lipa, ma a quanto pare è stato scartata dall’entourage della popstar e dunque ‘riciclata’ per accogliere anche la voce di Cocker. Meglio così.



Altra collaborazione estemporanea è quella tra i Bright Eyes e Phoebe Bridgers, che ha un nobile fine: supportare l’associazione Planned Parenthood, che si occupa di difendere i diritti delle donne che intendono abortire. ‘Miracle Of Life‘ è il titolo del brano, che non era incluso nel recente ‘Down In The Weeds Where The World Once Was‘ e neanche in ‘Punisher‘. Al pezzo prestano opera anche Flea, bassista dei Red Hot Chili Peppers e Jon Theodore, batterista dei Queens Of The Stone Age. Phoebe, di nuovo insieme a Oberst dopo il progetto Better Oblivion Community Center, canta i cori.

Miracle of Life by Bright Eyes

Tornano a farsi sentire i Besnard Lakes, che cinque anni dopo ‘A Coliseum Complex Museum‘ (2016), il 29 gennaio pubblicheranno ‘The Besnard Lakes Are The Last Of The Great Thunderstorm Warnings‘, il loro sesto album in carriera. Un’attesa ripagata da un doppio LP di ben 72 minuti di durata, segnato da avvenimenti non proprio fortunati per la band, e in particolare per il frontman Jace Lasek, che ha recentemente perso il padre. Primo estratto è la psichedelissima ‘Raindrops‘.



Anche il nuovo album di Passenger uscirà a gennaio 2021, precisamente l’8: ‘Songs For The Drunk And Broken Hearted‘ è il 12° LP in carriera per il prolifico cantautore inglese, e arriva a pochi mesi di distanza da ‘Patchwork‘, scritto durante il lockdown e pubblicato a luglio 2020. Oggi è stata anche diffusa la quasi title-track ‘A Song For The Drunk and Broken Hearted‘, che segue gli altri due brani già editi che faranno parte della scaletta, ‘London In The Spring‘ e ‘The Way That I Love You‘. La scaletta del disco è composta in totale da 10 canzoni, che diventeranno però 20 giacché la seconda parte dell’opera le riproporrà in versione acustica e in ordine inverso.



È invece un vecchio lavoro mai pubblicato quello che i Sigur Rós faranno uscire il prossimo 4 dicembre: ‘Odin’s Raven Magic‘ è la rivisitazione musicale di un poema tradizionale islandese, con la collaborazione di alcuni musicisti classici connazionali: Hilmar Örn Hilmarsson, Steindór Andersen e Maria Huld Markan Sigfúsdóttir. L’opera era stata eseguita ben 18 anni fa, nel 2002, in pochissime occasioni, tra cui un paio di serate alla Grande Halle de la Villette di Parigi nel 2004. È proprio la registrazione del concerto francese quella che si potrà ascoltare sull’album composto da 8 tracce, di cui fa parte il brano condiviso oggi e intitolato ‘Dvergmál‘.

Nonostante tutto, qualche concerto continua ad essere aggiunto al calendario del 2021. Ad esempio quello di Douglas Dare, che martedì 23 marzo del prossimo anno si esibirà a Germi a Milano. 12 euro il prezzo dei biglietti, in vendita soltanto in cassa la sera dello show. Il giorno dopo, mercoledì 24, il musicista inglese sarà invece allo Studio Foce di Lugano, con ingresso a 15 franchi svizzeri.