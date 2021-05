Le news di oggi: Modest Mouse, Liars, Lump, Stranglers, Kevin Morby

Alla fine, sono passati sei anni dall’ultimo album dei Modest Mouse, ‘Strangers To Ourselves‘, uscito nel 2015. Sei anni durante i quali non è stato pubblicato quell’LP che era nella pratica già stato annunciato, di cui due anni fa erano stati condivisi addirittura tre estratti. Nessuno di essi, però, sarà nella scaletta di ‘The Golden Casket‘, nuovo lavoro della band di Issaquah (Washington) che arriverà relativamente presto, il prossimo 25 giugno, via Epic. Realizzato tra Los Angeles e Portland, è stato prodotto da Dave Sardy e Jacknife Lee. Conterrà anche il singolo ‘We Are Between‘, diffuso oggi.



Tornano a essere una band i Liars: in ‘The Apple Drop‘, decimo album del progetto musicale australiano che uscirà il 6 agosto per Mute, accanto ad Angus Andrew ci saranno il batterista avant-jazz Laurence Pike, il poli-strumentista Cameron Deyell e la paroliera Mary Pearson Andrew. “Nel corso della storia di Liars ho costantemente cercato di sviluppare nuovi metodi per creare musica“, spiega il frontman. “Per la prima volta ho abbracciato una collaborazione fin dall’inizio, permettendo al lavoro degli altri di influenzare il mio.” Primo risultato di questo inedito approccio è un brano intitolato ‘Sekwar‘.



Laura Marling, dal canto suo, tiene fede alla tradizione di pubblicare un disco l’anno. Per il 2021 si tratta del sophomore del suo side-project insieme a Mike Lindsay dei Tunng, i Lump, che nel 2018 avevano esordito con un LP omonimo. Ora è la volta di ‘Animal‘, che arriverà il 30 luglio via Partisan/Chrysalis con una scaletta di 10 tracce, tra cui l’interessante title-track. “I Lump sono il deposito di tante cose che mi sono passate in mente e che semplicemente non si adattano da nessun’altra parte in quel modo“, afferma la cantautrice inglese. “Non devono per forza avere un senso narrativo, ma stranamente finiscono per seguirne in qualche modo uno.”



Tornano a pubblicare un disco gli Stranglers: ‘Dark Matters‘, che arriverà più avanti nel corso dell’anno (non c’è ancora una data di pubblicazione ufficiale), sarà il primo LP della storica band inglese dal 2012, il 18° di una carriera cominciata nel lontanissimo 1974. È anticipato dal singolo ‘And If You Should See Dave…‘, brano dedicato al tastierista della band Dave Greenfield scomparso lo scorso anno a causa della pandemia in corso. “Avevamo già registrato la maggior parte dell’album con lui e durante il lockdown il nostro unico desiderio era di completarlo come un giusto tributo alla sua vita e al suo lavoro. Lo considero una delle nostre migliori registrazioni“, rivela il frontman JJ Burnel.

Nessun nuovo LP da parte di Kevin Morby (che d’altra parte ha pubblicato ‘Sundowner‘ poco più di sei mesi fa), ma un brano inedito che, come spesso gli capita, gli è rimasto nel cassetto. Si tratta di ‘Dumcane‘, traccia che era stata incisa durante le sessions di ‘Singing Saw‘, il suo album del 2016 che ha appena compiuto 5 anni di vita e che il musicista americano ha scelto così di celebrare.