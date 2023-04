Nuova musica: Albert Hammond Jr, Youth Lagoon, Jenny Lewis, Georgia, This Is The Kit, Califone

Albert Hammond Jr ha annunciato il suo nuovo album solista: il chitarrista degli Strokes pubblicherà ‘Melodies On Hiatus‘ il prossimo 23 giugno per Red Bull Records. Conterrà ben 19 tracce tra cui c’è il primo singolo (nonché opener del disco) ‘100-99‘, una novità all’interno della sua discografia giacché presenta il featuring del rapper GoldLink. In un altro brano della scaletta, ‘Thoughtful Distress‘, pareggiano i conti le ospitate di Matt Helders degli Arctic Monkeys e del chitarrista di Billy Idol, Steve Stevens.



Dopo una brutta malattia allo stomaco (“È sembrato qualcosa di simbolico“, dice), Trevor Powers ritorna al suo moniker più celebre, Youth Lagoon, per un nuovo album che uscirà il 9 giugno prossimo per Fat Possum. Il primo con tale dicitura dal 2015, è prodotto da Rodaidh McDonald e si chiamerà ‘Heaven Is A Junkyard‘. Il disco è già stato anticipato dal singolo ‘Idaho Alien‘, e oggi è stata la volta del secondo estratto, un pezzo denominato ‘Prizefighter‘.





Settimana scorsa, è stata la volta di Jenny Lewis rendere di pubblico dominio l’uscita di un suo nuovo LP: ‘Joy’All‘ arriverà anch’esso il 9 giugno per Blue Note/Capitol. Prodotto da Dave Cobb, avrà una tracklist di 10 canzoni tra cui si trovano il singolo di oltre un anno fa, ‘Puppy And A Truck‘, e il nuovo ‘Psychos‘. Iniziato pre-pandemia e continuato durante, il disco ha tra le sue fonti di ispirazione un workshop online di scrittura tenuto da Beck a cui la stessa Lewis ha partecipato.





È prodotto da Rostam Batmanglij il terzo album di Georgia, ‘Euphoric‘, che uscirà per Domino il 28 luglio. È la prima volta che la musicista e producer inglese non lavora in autonomia alle sue canzoni: “Volevo un’avventura!“, afferma lei stessa. Primo estratto è la quasi title-track ‘It’s Euphoric!‘, “la prima canzone che ho scritto con Rostam“.



Decisamente più acustici sono i suoni di Kate Stables aka This Is The Kit, che il 9 giugno pubblicherà ‘Careful Of Your Keepers‘, sesto LP della sua storia musicale. Anche in questo caso, non secondaria è la produzione, ad opera di Gruff Rhys. “Ho sempre avuto l’idea di collaborare con lui“, racconta Katie. “È anche stato disposto a cantare un po’ nel disco, cosa che mi ha totalmente spiazzato e che ha reso significativo un intero anno.” Primo singolo è una canzone intitolata ‘Inside Outside‘.



Il 19 maggio i Califone faranno uscire ‘Villagers‘, il loro nuovo album. Il disco era già stato anticipato da un singolo denominato ‘The Habsburg Jaw‘; oggi è invece stata la volta della title-track. “Captain Beefheart, del pop della radio AM degli anni ’70 e di suoni digitali spezzati” sono gli elementi che il leader del gruppo Tim Rutili dice di avere combinato per quello che dovrebbe essere il decimo LP della carriera della sua band.