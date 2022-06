Nuova musica: First Aid Kit, Gorillaz, Jesse Tabish, Ben Harper, Snuts, Djo

A quattro anni di distanza dal loro ultimo LP (‘Ruins‘, 2018), le First Aid Kit sembrano molto vicine a dargli un seguito. Oggi hanno infatti pubblicato un singolo, ‘Angel‘ (il loro primo inedito in tre anni), che ha tutta l’aria di essere un’anticipazione di ciò che verrà prossimamente. Ulteriore conferma la press-release che introduce la nuova canzone, che rivela come il duo svedese stia attualmente lavorando al quinto LP della propria carriera.

È un’illustre collaborazione con Thundercat il nuovo singolo dei Gorillaz. Si intitola ‘Cracker Island‘ ed è un pezzo che si sarebbe trovato bene nei club di MadChester quanto in quelli del French Touch. Anche in questo caso potrebbe trattarsi di un estratto da qualcosa di più corposo: recentemente, la band cartonata ha invitato i propri seguaci ad aderire a un non meglio precisato “The Last Cult“. Che sia il titolo di un disco?

È pronto il debutto solista del frontman degli Other Lives, Jesse Tabish. Si chiamerà ‘Cowboy Ballads Part 1‘ e uscirà per PIAS il prossimo 21 ottobre. La nota che lo presenta lo descrive come “un disco glorioso, intimo quanto epico“. Il primo estratto si chiama ‘Castro‘, ed è dichiaratamente ispirato da Ennio Morricone. Sarà parte di una scaletta di 14 tracce, composte durante i lockdown degli ultimi due anni.

La scorsa settimana anche Ben Harper ha annunciato un nuovo album. Si intitolerà ‘Bloodline Manteinance‘ e sarà udibile dal 22 luglio grazie a Chrysalis Records. La nota stampa spiega che Harper “suona la maggior parte degli strumenti da solo, spaziando tra chitarra, basso, batteria e un assortimento eclettico di percussioni, compreso un rullante giocattolo di plastica” e che “miscela alla perfezione l’inventiva dell’hip-hop insieme a modelli di lunga data di soul, blues e jazz, e convogliando il tutto in una riconfigurazione di una nuova Black Americana“. Primo estratto è un brano denominato ‘We Need To Talk About It‘. In totale la tracklist sarà composta da 11 tracce, alcune delle quali verranno presumibilmente suonate nei 9 concerti che il musicista ha in programma quest’estate in Italia (Marostica, Lucca, Nichelino, Palmanova, San Mauro Pascoli, Roma, Taormina, Riola Sardo, Brescia).



Gli Snuts stanno per giungere al sophomore: ‘Burn The Empire‘, questo il titolo del disco, uscirà il 7 ottobre per Parlophone Records. Avrà in scaletta 11 brani, di cui 4 sono già stati resi noti: si tratta di ‘End Of The Road‘, ‘Zuckerpunch‘, della title-track e dell’ultimissimo singolo ‘The Rodeo‘. Sono tutti pezzi che il frontman Jack Cochrane definisce “canzoni che parlano di alti e bassi, di cose di cui vorremmo davvero parlare e di cose che non possiamo fare a meno di provare, ma per le quali non avevamo mai trovato lo spazio adatto.”



Sono numericamente sopra la media i progetti musicali di moltissimi degli attori della serie TV Stranger Things: Maya Hawke ha già realizzato un ottimo album, Finn Wolfhard ha una band che si chiama The Aubreys, Charlie Heaton era il batterista dei Comanechi, ma colui che ha la carriera musicale più solida è senza dubbio Joe Keery, che nella finzione televisiva interpreta Steve Harrington. Già membro dei Post Animal, ha ora un progetto solista denominato Djo, di cui il 16 settembre uscirà il secondo LP. Si chiamerà ‘Decide‘ e tratterà di “riflessioni sulla crescita, sulle relazioni, e sul governare tutto ciò in un mondo pieno di tecnologia“. Prima anticipazione è un singolo intitolato ‘Change‘, pregevolissimo brano che ricorda i Tame Impala.