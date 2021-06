Nuova musica: Parcels, Yves Tumor, Indigo De Souza, Hands Habit, Pip Blom, Wet Leg

A tre anni dall’apprezzatissimo esordio omonimo, i Parcels sembrano essere in procinto di rilanciare con un seguito. Per il momento, a essere ufficializzato è soltanto un primo singolo, ‘Free‘, ma gli aggiornamenti grafici delle loro pagine social lasciano preludere a qualcosa di più. L’affermazione “More music from Parcels will follow very soon“, posta in conclusione alla nota stampa che introduce il nuovo brano, ne è una conferma. Il pezzo, scritto durante il lockdown dal chitarrista Jules Crommelin, è un’aria eterea e rilassante molto in linea con il suo titolo. Al suo interno, anche delle conga suonate da un percussionista di nome Pedro, che ha partecipato alla registrazione svoltasi a Parigi insieme al celebre produttore James Ford (già con Arctic Monkeys, Depeche Mode, The Last shadow Puppets e Florence And The Machine).



Il passaggio al rock sancito da ‘Heaven To A Tortured Mind‘ (2020), sembra avere seguito nei progetti artistici di Yves Tumor. Prova ne è il nuovo singolo, ‘Jackie‘, che ha un ritornello tanto arioso da poter provenire dal brit-pop (sebbene rivisitato dai Daft Punk). Anche in questo caso non ci sono indicazioni ufficiali circa un nuovo album del musicista americano, ma ci sorprenderebbe se un brano così forte rimanesse un’uscita a sé stante.

Giungerà certamente al sophomore Indigo De Souza: ‘Any Shape You Take‘ uscirà il 27 agosto per Saddle Creek. Prodotto da Brad Cook (Bon Iver, Waxahatchee) e composto da 10 tracce, è anticipato da un brano molto empatico intitolato ‘Kill Me‘, che parte alt-folk ma finisce rumorosamente rock.



Si è invece ancora in attesa del seguito di ‘Placeholder‘, l’ottimo esordio di Hand Habits datato 2019. La cantautrice newyorkese seguita però a pubblicare qualche inedito ogni tanto, e grazie all’iniziativa editoriale della Sub Pop denominata ‘Singles Club‘, oggi ne ha diffusi addirittura due. Difficile prevedere se ‘Motherless‘ e ‘No Reply‘ faranno parte del suo nuovo LP, che è in ufficialmente in lavorazione con la collega Sasami alla produzione.





Un nuovo LP è confermato anche per i Pip Blom: ‘Welcome Break‘ arriverà l’8 ottobre grazie a Heavenly Recordings. Registrato a Ramsgate, nel sud-est dell’Inghilterra, e prodotto in autonomia, conterrà 11 nuove tracce scelte tra le 20 inizialmente in ballottaggio. Il sophomore del quartetto indie-pop/rock olandese è anticipato dal singolo ‘Keep It Together‘, a cui è associato un divertente video vintage.



Sono invece all’esordio assoluto le Wet Leg, duo formato da Rhian Teasdale e Hester Chambers già sotto contratto con Domino. ‘Chaise Longue‘ mostra uno stile che (come sostiene Stereogum) potrebbe essere geolocalizzato a metà strada tra i Dry Cleaning (anche in questo caso lo spoken-word la fa da padrone) e gli Sports Team (le ragazze sembrano altrettanto orecchiabili e vivaci). Da tenere d’occhio perché sembra esserci talento.