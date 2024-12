Tamino a Roma il 6 marzo

Sarà in Italia un paio di settimane prima che il suo nuovo album, ‘Every Dawn’s A Mountain’, verrà diffuso in tutto il mondo. Tamino, almeno per il momento, passerà dal nostro paese per un unico appuntamento.

Il cantautore belga salirà sul palco dell’Auditorium Parco della Musica di Roma giovedì 6 marzo. I biglietti, in prevendita da venerdì su Ticketone, al netto di diritti e commissioni di prevendita costeranno dai 40 ai 45 euro.

Il terzo LP del musicista di Anversa, seguito di ‘Amir’ del 2018 e ‘Sahar’ del 2022, arriverà il 21 marzo via Communion/Virgin. Conterrà dieci inediti, tra cui vi sono i due singoli sinora resi noti, ‘Babylon’, del mese scorso, e ‘Dissolve’, diffusa ieri. Quest’ultima è stata scritta con l’oud, lo strumento a corde della tradizione araba che Tamino suona ormai da qualche anno e che è stato utilizzato anche nei lavori precedenti.