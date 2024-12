Mogwai in data unica ad agosto

Sono i Mogwai il primo nome ‘pesante’ dell’edizione 2025 del Locus Festival, rassegna che ormai è tradizione e che anche il prossimo anno avrà luogo nei dintorni di Locorotondo, in provincia di Bari.

Il concerto della band scozzese è programmato per martedì 12 agosto alla Masseria Ferragnano. I biglietti sono già in prevendita su Ticketone e Dice; su quest’ultima piattaforma costano 34,50 euro.

Il 2025 sarà un anno importante per Stuart Braitwaite e soci, giacché già a gennaio, il 24 per l’esattezza, pubblicheranno il nuovo album, ‘The Bad Fire’, il loro undicesimo LP in carriera. Sarà dunque la prima volta (e al momento l’unica) che si potranno ascoltare i nuovi brani dal vivo nel nostro paese.