‘Thee Black Boltz’ è l’esordio solista di Tunde Adebimpe

Dopo l’esperienza da attore nella più recente serie TV targata Star Wars e Disney, ‘Skeleton Crew’, Tunde Adebimpe si allontana ulteriormente dalla sua comfort zone rappresentata dai TV On The Radio per il debutto da musicista solista. ‘Thee Black Boltz’, questo il titolo del suo primo LP in autonomia, verrà pubblicato da Sub Pop il prossimo 18 aprile.

“È stato allo stesso tempo terrificante ed entusiasmante”, racconta lo stesso frontman del processo creativo ‘orfano’ di “Jaleel [Bunton] e Kyp [Malone]. Facevo questa cosa con queste persone da così tanto tempo, e potevo avere un vago concetto di ciò che sarebbe stato, perché tanto loro avrebbero avuto almeno cinque brillanti idee da cui partire. Questa volta, però, non avevo nulla a cui appigliarmi”.

Il disco è stato concepito già nel 2019, ma è dal 2021 che Tunde ha cominciato ad occuparsene seriamente insieme al collaboratore Wilder Zoby. Delle undici canzoni che andranno a comporne la scaletta, sono due a essere state rese note: la già diffusa ‘Magnetic’ e la nuovissima ‘Drop’.