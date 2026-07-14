A ottobre il nuovo LP di Jess Williamson

Affacciata al finestrino del suo pick-up, nella campagna americana: non c’è immagine più calzante della cover del suo nuovo album per descrivere la musica di Jess Williamson, che il 9 ottobre prossimo per New West pubblicherà ‘A Mile South Of Heaven’, il proprio sesto LP solista.

Scritto tra Marfa, nel suo Texas, e Los Angeles, e registrato al Sunset Sound Studio 3, sempre a L.A., il disco è prodotto da Shooter Jennings e, secondo una nota dell’etichetta, “vede Jess abbracciare un sound più orientato al country, con pedal steel, violino e banjo intrecciati in una raccolta di canzoni profondamente personali”. “Quell’ineffabile atmosfera a metà strada tra Nashville e Laurel Canyon, che si colloca nel mezzo tra Linda Ronstadt e Waylon Jennings”, si legge invece nella sua pagina di Bandcamp.

Tra i dodici brani in scaletta, come primo estratto è stato scelto ‘Goodbye To All That’, che è anche l’opener dell’album. È accompagnato da un video diretto da Rocco Rivetti.

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