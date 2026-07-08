Il nuovo album dei Gilla Band si chiama ‘Pugnello’

Dopo aver condiviso il primo inedito degli ultimi tre anni, ‘Giraffe’, e annunciato una data italiana per il 2027 (il 6 febbraio al Bellezza di Milano), i Gilla Band hanno confermato ciò che era nell’aria, ovvero l’uscita di un nuovo album. Avrà il curioso titolo di ‘Pugnello’ (non è, per il momento, dato sapere il motivo della scelta) e verrà pubblicato da Rough Trade il prossimo 25 settembre.

Il quarto LP della band noise-rock dublinese, successore di ‘Most Normal’ del 2022, è prodotto dal quartetto e mixato dal bassista Daniel Fox. Una nota sulla loro pagina Bandcamp lo definisce “la svolta più audace di una carriera costellata di svolte inaspettate”. Sarà composto da un totale di dieci tracce.

Contestualmente, Dara Kiely e compagni hanno condiviso il nuovo, rumoroso e sinistro singolo ‘Placeholder’, che è accompagnato da un video diretto da Cuan Roche. “In questo brano cerco di analizzare le mie stranezze mentali esplorando le mie distrazioni confortanti. Un ritorno alla nostalgia dell’infanzia, come via di fuga. I ricordi si insinuano nella mia vita adulta quotidiana, come quando in un camp estivo mi dissero che i Power Ranger non esistevano. Non li ho ancora perdonati per questo”, afferma il frontman.