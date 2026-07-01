Arriva a ottobre il sophomore dei Fat Dog

Mentre elettrizzavano dal vivo mezzo mondo con le canzoni del loro LP d’esordio (‘Woof.’ del 2024), i Fat Dog hanno anche scritto quelle del loro secondo LP, che da oggi è ufficiale: si chiamerà ‘Cancel Me (I’m Tired)’ e uscirà il 2 ottobre per Domino Recordings.

Gli alti e bassi del successo hanno caratterizzato la scrittura dei nuovi brani, che hanno i più svariati riferimenti lirici, tra cui “dipendenze, legami familiari, amore, IA, antenati, extraterrestri, Chris Tarrant, S&M, B&M Stores, H&M e le M&M’s”. Il tastierista Chris Hughes ha ammesso che, durante l’ultimo tour americano, “tutti hanno avuto una specie di piccolo esaurimento. Io ho perso completamente la testa a Los Angeles, sbattendo la testa contro un muro mentre indossavo un casco da football americano”. Il frontman Joe Love, dal parte sua, ha approfittato di un passaggio a Las Vegas per sposare la sua fidanzata senza troppo preavviso.

Preceduto, qualche settimana fa, dall’eloquente singolo ‘Go Fuck Urself’, il sophomore è ulteriormente introdotto dalla title-track ‘Cancel Me (I’m Tired)’, che la nota stampa dice essere stata ispirata tanto dai Beatles quanto dagli Altin Gün. È accompagnato da un video diretto da James Winstanley.

I nuovi pezzi saranno certamente suonati nelle tre date italiane che attendono il collettivo di South London a luglio: domenica 5 all’Ippodromo La Maura di Milano (in apertura ai Foo Fighters), giovedì 23 al SEI Festival di Corigliano d’Otranto (LE) e venerdì 24 al TV Spenta dal Vivo di Rapolano Terme (SI).



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