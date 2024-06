Bad Nerves a Bologna e Milano

Quattro anni fa, eravamo rimasti molto piacevolmente colpiti dall’album d’esordio (omonimo) dei Bad Nerves. Pochi giorni fa la band di Essex ha replicato con un sophomore intitolato ‘Still Nervous’, caratterizzato da un adrenalinico garage-punk ormai loro marchio di fabbrica.

Il quintetto inglese porterà le proprie vecchie e nuove canzoni in Italia a novembre, lunedì 18 al Covo di Bologna e martedsì 19 al Magnolia di Segrate (MI).

I biglietti saranno in prevendita da venerdì su Dice: 24,83 il costo degli ingressi per la data emiliana, 23,40 euro quello per il concerto in Lombardia.