‘My Method Actor’ è il terzo album di Nilüfer Yanya

Il brano pubblicato qualche settimana fa, ‘Like I Say (I Runaway)‘, altro non era che la prima anticipazione del terzo album firmato Nilüfer Yanya. La musicista londinese pubblicherà ‘My Method Actor‘ il prossimo 13 settembre via Ninja Tune.

Cambio di etichetta, dunque, ma non di partner artistico, con Will Archer aka Wilma Archer sempre al suo fianco nelle “piccole sessioni” tenutesi tra Londra, il Galles e Eastbourne: “Questo è il mio album più intenso, perché siamo rimasti solo noi due. Non abbiamo fatto entrare nessun altro nella bolla“.

Tra le undici tracce che andranno a comporre la scaletta c’è anche la quasi title-track ‘Method Actor‘, che Nilüfer così descrive: “Il motivo per cui alcune persone trovano questo metodo di recitazione traumatico, e forse non sicuro dal punto di vista mentale, è perché si torna sempre a quel momento. Può essere bello o brutto, ma ti nutri sempre dell’energia, di qualcosa che ti ha definito, ed è questo che ti aiuta a diventare il personaggio. È un po’ come essere un musicista. Quando ti esibisci, cerchi ancora di evocare l’energia e l’emozione di quando hai scritto la canzone che stai suonando in quel momento. È come se dovessi ricreare o entrare in quello spazio mentale“.