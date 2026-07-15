Beck, il nuovo album (folk) è ‘Ride Lonesome’

Nonostante i 56 appena compiuti (giusto una settimana fa), Beck preserva una lunga chioma di capelli biondi. Ha sempre anche una grande passione per il folk triste, tanto che il suo nuovo album, il primo in quasi sette anni, sarà una sorta di discendente dei vari ‘Mutations’ (1998), ‘Sea Change’ (2002) e ‘Morning Phase’ (2014), ovvero i suoi dischi più intimi ed essenziali.

‘Ride Lonesome’ sarà il quindicesimo LP della sua carriera, e uscirà il prossimo 18 settembre per Capitol Records. Registrato nel “mio studio preferito”, la sala B degli Hollywood’s United Studios di Los Angeles, ospita una band composta da storici collaboratori del musicista californiano: Smokey Hormel (chitarra), Joey Waronker (batteria), Justin Meldal-Johnsen (basso), Roger Joseph Manning Jr. (tastiere) e Jason Falkner (chitarra), oltre al celeberrimo Nigel Godrich che si è occupato del mixaggio. Lo stesso Beck, sulla sua pagina Facebook, scrive: “Era passato un decennio da quando eravamo entrati in studio per registrare ‘Morning Phase’. Questa volta ho avuto la sensazione che il modo di suonare e l’alchimia si fossero evoluti e approfonditi: un suono che si è consolidato nel corso di decenni di lavoro insieme. Mentre rivisitavamo un luogo musicale e fisico, abbiamo anche avuto la sensazione di scoprire nuovi suoni e texture emotive lungo il percorso.”

Dei dodici brani che comporranno la scaletta, due sono già stati condivisi: la title-track ‘Ride Lonesome’ lo scorso aprile, e il nuovo singolo ‘In The Night’ proprio oggi, accompagnato da un video diretto da Mikai Karl.



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