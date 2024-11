‘Buyer Beware’ è il nuovo album de The Men

Uscirà il 28 febbraio 2025 per Fuzz Club ‘Buyer Beware’, ovvero quello che dovrebbe essere (Wikipedia conferma) il 10° album in studio della storia de The Men. La band garage-punk newyorkese lo ha registrato in presa diretta insieme all’abituale collaboratore Travis Harrison.

Il disco arriverà a meno di un anno da ‘Manhattan Fire’, che era una raccolta di brani esclusi o rivisitati dalle sessioni del precedente LP ‘New York City’ del 2023. Considerando che Mark Perro (voce, chitarra), Nick Chiericozzi (voce, chitarra), Rich Samis (batteria), e Kevin Faulkner (basso) suonano insieme dal 2008, si capisce quanto l’attività in studio del quartetto sia serrata.

Ad anticipare il nuovo lavoro c’è l’arrembante singolo ‘Pony’, parte di una scaletta che conterrà tredici tracce, descritte dalla nota stampa come “le più aggressive dai tempi di ‘Leave Home’ (2011), e le più psichedeliche da ‘Immaculada’ (2010)”.