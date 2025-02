Cat Power suona Dylan anche a Verona

Diventano tre gli appuntamenti in cui Cat Power ricanterà per intero il concerto di Bob Dylan del 1966 alla Royal Albert Hall di Londra.

La musicista americana aveva già confermato le date di mercoledì 25 giugno al Castello di Udine e di giovedì 26 al Teatro Dante Alighieri di Ravenna. Giovedì ha aggiunto uno show anche al Teatro Romano di Verona, all’interno della rassegna Contaminazioni Musicali.

Anche in questo caso i biglietti sono in prevendita sui circuiti Ticktmaster e Ticketone. Su quest’ultima piattaforma, i prezzi vanno da 46,63 a 63,81 euro. Per il live in Friuli la fascia di costo si inserisce tra 41,72 e 61,36 euro, per quello in Romagna tra 35,21 e 52,82 euro.