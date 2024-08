Geordie Greep in Italia a dicembre

Dunque, ricapitolando: l’attività musicale dei Black Midi si è interrotta (non è dato sapere se solo momentaneamente o per sempre), e uno dei suoi componenti, Geordie Greep, ha già annunciato il suo LP di debutto solista, che si chiamerà ‘The New Sound’ e che verrà pubblicato da Rough Trade il prossimo 4 ottobre.

Greep ha anche un tour pronto, di cui una data sarà in Italia: lunedì 9 dicembre al Circolo Magnolia di Segrate (MI).

I biglietti sono già disponibili su Ticketmaster, Ticketone e Dice. Su quest’ultima piattaforma, costano 32,49 euro.