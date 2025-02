Gli Stereophonics fanno 13 con un nuovo LP ad aprile

Al momento dell’annuncio della loro unica data italiana, all’Alcatraz di Milano mercoledì 14 maggio, avevano già parlato di “un nuovo album per il 2025”. Gli Stereophonics hanno mantenuto la promessa un paio di giorni fa, confermando la pubblicazione di ‘Make ‘em Laugh, Make ‘em Cry, Make ‘em Wait’, il tredicesimo LP della loro carriera, che uscirà il 25 aprile via EMI.

Sarà un disco piuttosto essenziale, almeno a giudicare dalle tracce, che saranno soltanto otto. Tra esse vi è il primo singolo, una ballata folk-rock pienamente nella loro tradizione, intitolata ‘There’s Always Gonna Be Something’.

Scritto e registrato a Londra, secondo la press-release “evolve il suono caratteristico degli Stereophonics. Le chitarre effettate risuonano e si intrecciano tra linee di basso sospese. La voce roca di Kelly Jones porta all’ascolto dei testi, che svelano nuove profondità a ogni passaggio.”