‘Hotel Usona’ è il nuovo LP dei Protomartyr

“Quattro ragazzi, musicisti e creatori di grande talento, che sospetto sarebbero completamente spacciati senza l’intervento delle loro notevoli doti”: è (anche) con questo endorsment di Iggy Pop in persona che i Protomartyr hanno annuciato la pubblicazione del loro nuovo album, il settimo della loro solida carriera: ‘Hotel Usona’ arriverà il prossimo 25 settembre via Domino.

Registrato ai Tarbox Road Studios, nella zona occidentale dello stato di New York, il disco è prodotto dal celebre Dave Fridmann (Sleater-Kinney, MGMT, Flaming Lips, tra gli altri). Secondo la press-release, “il polistrumentista e co-produttore Greg Ahee amplia il suono della band introducendo influenze mediorientali ed elementi della musica exotica degli anni ’50, creando un equilibrio tra tensione e bellezza”. I testi del frontman Joe Casey, invece, “esplorano le inquietudini e le crisi del mondo contemporaneo”. Aggiunge ancora Iggy Pop: “È molto tematico e sinfonico nella sua portata. Potrei definirlo una specie di Sgt. Pepper’s in versione drive-through, ma non renderebbe giustizia. Questo disco è Wagneriano, mi ricorda molto l’opera ‘Tristano e Isotta’.”

Saranno nove le tracce in scaletta, tra cui spicca il singolo ‘Sounds We Cannot Hear’, condiviso proprio oggi e accompagnato da un video diretto da Danny Scharar e Harris Mayersohn.

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