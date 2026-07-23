I Teenage Fanclub tornano con ‘Do Not Dare To Dream’

A distanza di tre anni da ‘Nothing Lasts Forever’, i Teenage Fanclub tornano con un nuovo album: ‘Do Not Dare To Dream’, il tredicesimo LP della loro lunga carriera (iniziata nel lontano 1989), uscirà il prossimo 9 ottobre per Merge Records.

La band indie-pop scozzese, che oltre ai due membri fondatori, Norman Blake e Raymond McGinley (entrambi voce e chitarra), è attualmente composta anche da Francis MacDonald (batteria), Dave McGowan (basso, voce) e dall’ex Gorky’s Zygotic Mynci Euros Childs (tastiere, voce), ha registrato il nuovo lavoro ai Black Bay Studios, situati sulla sponda orientale del Loch Roag, nella remota isola scozzese di Great Bernera. “Trovare un titolo per un album è sempre difficile, soprattutto dopo che ne hai già fatti dodici”, racconta Blake in una nota. “Diciamo che trovo quelle frasi tipo ‘osa sognare!’ siano un po’ ridicole. Non credo che il mondo funzioni così.”

Prodotto dagli stessi Teenage Fanclub, il disco è composto da dieci tracce, tra cui vi è il primo singolo estratto, la title-track ‘Day In The Sun’. Il video che lo accompagna è girato (da Donald Milne) proprio a Great Bernera: “Sì, è passato un po’ di tempo da quando abbiamo iniziato a fare ciò che facciamo, ma per noi sembra non sia passato affatto. Nel posto dove abbiamo registrato, le persone cantavano migliaia di anni fa. La vita è breve, ma la musica è eterna”, chiosa McGinley.