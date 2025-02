Uscirà il 7 Marzo per Southeastern Records ‘Foxes In The Snow’, il decimo album della carriera solista di Jason Isbell.

Prodotto dallo stesso cantautore ex Drive-By Truckers insieme a Gena Johnson, è stato registrato a New York City presso i famosi Electric Lady Studios, in soli cinque giorni nell’ottobre del 2024.

Sono undici le canzoni in scaletta, tra cui vi sono i due singoli svelati sinora: ‘Bury Me’ di qualche settimana fa e la title-track ‘Foxes In The Snow’, diffusa venerdì scorso.