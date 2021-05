Le news dei concerti: Black Country New Road, Cat Power, Distillers, Rover, Lumineers, Bananagun

Sembra proprio che quest’estate potremo tornare a vedere dei bei concerti: sono quattro, addirittura, le date nel nostro paese dei Black Country New Road. Il sestetto inglese sarà lunedì 12 luglio al Magnolia di Segrate (MI), martedì 13 al Balena Festival di Genova (in piazza delle Feste), mercoledì 14 al Sequoie Music Park di Bologna e venerdì 16 alla Mole Vanvitelliana di Ancona per lo Spilla Festival. I biglietti, per ciascuna delle date sopraelencate, costano 20 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Sono invece rinviati all’anno prossimo i concerti che Cat Power doveva tenere in Italia il mese prossimo. Chan Marshall si esibirà quindi lunedì 20 giugno 2022 all’Auditorium Parco della Musica di Roma (per Roma Summer Fest) e martedì 21 in piazza Castello a Sesto al Reghena (PN, all’interno della rassegna Sexto ‘Nplugged). I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per le nuova date, per chi ancora non li avesse costano (al netto di diritti e commissioni di prevendita) 20 euro per l’appuntamento nella capitale e 25 euro per quello friulano.

È un importante reunion quella che contribuirà alla line-up della data degli Offspring al Carroponte di Sesto San Giovanni (MI): oltre a Lagwagon e Anti-Flag, saliranno sul palco anche i Distillers di Brody Dalle, tornati insieme nel 2018 e in procinto di realizzare un nuovo LP al quale stanno lavorando da due anni. Tutto ciò accadrà martedì 21 giugno 2022, con biglietti in prevendita su Mailticket e Vivaticket a 45 euro più diritti e commissioni.

Bisognerà attendere l’anno venturo anche per vedere dal vivo Rover, che ha da poco fatto uscire il suo terzo album in carriera, intitolato ‘Eiskeller‘. Il cantautore francese sarà al Locomotiv di Bologna sabato 26 febbraio 2022 e al Circolo della Musica di Rivoli (TO) domenica 27. I biglietti, al netto di diritti e commissioni, costano 18 euro per la data emiliana e 15 per quella piemontese.

Dopo la cancellazione dei concerti estivi, i Lumineers tentano di recuperare fissando un’unica data invernale per febbraio 2022. Mercoledì 16 saranno infatti al Lorenzini District di Milano, show per cui l’ingresso varierà tra 41,20 e 61,20 euro più diritti e commissioni, con prevendite disponibili su Ticketmaster e Ticketone dalle ore 10 di giovedì 27 maggio.

Sarà un esordio nel nostro paese, invece, quello dei Bananagun. La band australiana, autrice di un divertente miscuglio tra psichedelia, vintage-pop e world music, si esibirà venerdì 4 marzo 2022 al Biko di Milano. I biglietti, disponibili sul circuito Ticketone, costano 15 euro più diritti e commissioni.