Le news di oggi: Bon Iver, Beabadoobee, Erlend Øye, Tim Heidecker, Bully

C’è anche Bruce Springsteen in ciò che è descritto il “secondo episodio” della “quinta stagione” di Bon Iver. In concreto, si tratta di una nuova canzone intitolata ‘AUTAC‘ (acronimo di “Ate Up All Their Cake“), seguito di quel ‘PDLIF‘ (che in forma estesa significava “Please Don’t Live in Fear“), che al momento della diffusione, lo scorso aprile, venne identificata come “Episode 1“. La dicitura “quinta stagione” potrebbe alludere a un nuovo album della band condotta da Justin Vernon, dal momento che sinora ne ha pubblicati quattro. In ogni caso, oltre al Boss al nuovo brano collaborano vocalmente Elsa Jensen dei Poliça, Jenn Wasner dei Wye Oak e Jenny Lewis. Scritto da Vernon insieme a Phil Cook, ‘AUTAC‘ è stato prodotto con Jim-E Stack e BJ Burton. Una nota ufficiale del gruppo lo descrive come fieramente anti-capitalista.



Sono finalmente giunti i dettagli dell’attesissimo album di debutto di Beabadoobee. La musicista inglese farà uscire ‘Fake It Flowers‘ il 16 ottobre via Dirty Hit, conterrà 12 canzoni tra cui il precedente singolo ‘Care‘ e il nuovo ‘Sorry‘, diffuso oggi. Il brano, a detta della sua autrice, “è un’ammissione di aver commesso alcuni sbagli in un rapporto di amicizia, osservando qualcuno a cui si è voluto bene crollare e svanire come persona“.



Se qualcuno si fosse mai chiesto come avrà mai passato il lockdown Erlend Øye, la risposta è giunta lo scorso fine settimana, con la pubblicazione di un album registrato dal musicista norvegese proprio durante la quarantena. Al momento dello scoppio della pandemia, Erlend si trovava in tour in Messico con i Whitest Boy Alive, ed è rimasto confinato insieme al compagno di band Sebastian Maschat all’Hotel El Ganzo, albergo a forte vocazione artistica contenente uno studio di registrazione. I due, insieme a una band improvvisata formata dal loro agente, dal proprietario dell’hotel e da un locale ingegnere del suono, hanno registrato ‘Quarantine at El Ganzo‘, LP pubblicato lo scorso venerdì. E’ composto da 14 placide tracce, che evidentemente risentono della tranquillità dell’incantevole location in riva all’oceano, che sono già disponibili sulle piattaforme streaming.

Nuovo album anche per Tim Heidecker, che 25 settembre pubblicherà ‘Fear Of Death‘, ironica e dissacrante riflessione sulle paure di chi raggiunge la mezza età. Per realizzarlo, l’attore/musicista ha convocato una squadra di tutto rispetto comprendente Weyes Blood, Drew Erickson, i Lemon Twigs e Jonathan Rado dei Foxygen. Con un cast del genere, non poteva che venire rafforzato l’approccio molto anni ’70 già parte della sua carriera musicale. Esempio è la title-track e primo singolo ‘Fear Of Death‘, in cui Tim duetta proprio con Weyes Blood.



Non manca molto neanche alla pubblicazione di ‘SUGAREGG‘, terzo lavoro in carriera per i Bully. La rockband di Nashville lo farà uscire il 21 agosto via Sub Pop, anticipandolo oggi con un terzo singolo, ‘Hours And Hours‘, che segue i già noti ‘Where To Start‘ ed ‘Every Tradition‘.