Nuova musica: Dry Cleaning, Preoccupations, Soft Moon, Jockstrap, Julia Jacklin

Non passerà poi molto (poco più di un anno e mezzo) tra il primo e il secondo album dei Dry Cleaning. La band londinese pubblicherà ‘Stumpwork‘ il prossimo 21 ottobre, ancora una volta su 4AD. Stessa location (i Rockfield Studios in Galles) e stesso produttore (John Parish) per le registrazioni del sophomore di Florence Shaw e soci, definito “ambizioso e gratificante” dalla nota stampa che lo introduce. È anticipato da ‘Don’t Press Me‘, conciso singolo che dura meno di due minuti e che rappresenta 1/11 della scaletta del disco.



Tornano a farsi sentire anche i Preoccupations, che il 9 settembre faranno uscire ‘Arrangements‘, il quarto LP della loro carriera. Primo estratto è un brano intitolato ‘Ricochet‘, tra goth-rock e post-punk come è abitudine per il quartetto canadese. L’album è stato registrato a Montreal, nello studio del chitarrista Scott Munro, a partire dal 2019, per poi essere terminato da remoto a causa delle limitazioni alla mobilità causate dalla pandemia.



Dopo il tour solista che lo ha visto recentemente anche in Italia, Luis Vasquez riprende a pieno titolo il moniker The Soft Moon per il suo nuovo album: ‘Exister‘ arriverà il 23 settembre via Sacred Bones. “Continuo a struggermi tra il mio lato buono e quello cattivo“, spiega il musicista americano a proposito di ‘Him‘, prima anticipazione del disco e pezzo, anch’esso, che può essere identificato come post-punk.



Decisamente meno incasellabili sono i Jockstrap, duo londinese composto da Georgia Ellery (membro pure dei Black Country New Road) e Taylor Skye. Dopo qualche EP che ha riscosso grandi lodi da parte della critica, il duo giunge finalmente all’LP di esordio, che si chiamerà ‘I Love You Jennifer B‘ e che uscirà il 9 settembre per Rough Trade. Avrà in tracklist 10 brani tra cui i già editi ‘50/50‘ e ‘Concrete Over Water‘ oltre al nuovo singolo ‘Glasgow‘, che va a parare dalle parti di un indie-folk/rock non così sperimentale come, ad esempio, i due precedenti episodi.

Del disco nuovo di Julia Jacklin, denominato ‘Pre-Pleasure‘, si sa che uscirà il 26 agosto per Polyvinyl. Già reso di pubblico dominio il singolo ‘Lydia Wears A Cross‘, è oggi la volta dell’indie-rock di ‘I Was Neon‘, anch’esso prodotto da Marcus Paquin e suonato da Ben Whiteley e Will Kidman della backing-band di The Weather Station.