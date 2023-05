Nuova musica: Grian Chatten, Local Natives, Albert Hammond Jr, Arlo Parks, Geese…

Dopo più o meno un disco l’anno con i Fontaines D.C., il frontman Grian Chatten inaugura la propria carriera solista. Lo ha già fatto con un singolo prevalentemente acustico, ‘The Score‘, e lo farà con un album, ‘Chaos For The Fly‘, in uscita il 30 giugno per Partisan Records. Il musicista irlandese svela come ad aiutarlo nella scelta di un lavoro in autonomia sia stata una passeggiata sul lungomare di Stoney Beach, a 30 miglia da Dublino: “Ho pensato: Voglio farlo da solo. So dove andremmo a finire come band e non è lì che voglio andare con questo disco (…) Volevo esprimere un paio di aspetti eccessivi della mia anima. Non volevo scendere a compromessi con queste canzoni.” Un’altra anticipazione è giunta contestualmente all’annuncio, si intitola ‘Fairlies‘, parte di una scaletta di nove brani.





Si chiamerà ‘Time Will Wait For No One‘ il quinto album della carriera dei Local Natives. La band californiana lo pubblicherà il 7 luglio via Loma Vista Recordings. Registrato in diversi studi di Los Angeles insieme a John Congelton, rappresenta “un disco di metamorfosi per noi, i nostri vecchi sé si sono dissolti diventando padri o a causa di crisi personali e perdite“, racconta il gruppo in una nota. Dieci i brani, di cui quattro sono già noti: il nuovo singolo ‘NYE‘ (ispirata a una cover di ‘Someday‘ degli Strokes suonata dal quintetto durante il matrimonio di uno dei frontman, Ryan Hahn) oltre ai tre usciti negli scorsi mesi: ‘Desert Snow‘, ‘Hourglass‘ e ‘Just Before The Morning‘.



Il nuovo album di Albert Hammond Jr, ‘Melodies On Hiatus‘, non arriverà fino al 23 giugno. È un disco decisamente corposo, con ben 19 tracce, di cui altre otto (oltre al singolo già edito ‘100-99’) sono state rese pubbliche ieri l’altro: “Credo sia la migliore collezione di canzoni che abbia mai realizzato“, afferma sicuro in una nota. “Ho cercato di renderlo vario, come se fosse un’antologia di tutta una carriera e non un singolo LP. Non pensavo ne avrei realizzato uno doppio.” Il ‘mezzo disco’ del chitarrista degli Strokes è già udibile sulle piattaforme streaming.



Mancano poco più di un paio di settimane a ‘My Soft Machine‘, secondo LP in carriera per Arlo Parks. La cantautrice londinese lo ha già anticipato con tre canzoni, ‘Weightless‘, ‘Impurities‘ e ‘Blades‘, a cui oggi è stata aggiunta una quarta, ‘Pegasus‘, in cui con lei duetta nientemeno che l’amica Phoebe Bridgers. Un brano positivo, che tratta dello “sperimentare per la prima volta il calore e la leggerezza di un amore felice“.



Uno dei dischi più attesi di quest’anno è ‘3D Country‘, il sophomore dei Geese che uscirà il 23 giugno. La band newyorkese ieri ha reso pubblico un nuovo estratto: ‘Mysterious Love’ segue la title-track e ‘Cowboy Nudes‘, e può vantare un video diretto dalla band stessa.



Di Jared Leto non si parla solo per il suo vestito da gattone al Met Gala, ma anche perché i suoi Thirty Seconds To Mars pubblicheranno presto un nuovo album: ‘It’s The End Of The World But It’s A Beautiful Day‘ arriverà il 15 settembre, con undici pezzi in tracklist tra cui il singolo ‘Stuck‘ (“il nostro primo brano in cinque anni“, ricorda lo stesso frontman), svelato nel weekend, il cui video vede Leto operare anche come regista oltre che in qualità di protagonista principale.