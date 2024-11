Ryan Adams il 24 marzo a Milano

Sarà unica la data nel nostro paese dell’‘Heartbreaker ‘25 World Tour’, con il quale Ryan Adams tonerà ad esibirsi in Italia dopo otto anni.

Lunedì 24 marzo 2025 il cantautore americano salirà sul palco del Teatro dal Verme di Milano, dove suonerà in acustico i grandi classici della sua carriera e in particolare dell’album di debutto uscito nel 2000, che a settembre del prossimo anno raggiungerà il quarto di secolo di esistenza.

I biglietti saranno in prevendita dalle 10 di domani; al netto delle commissioni di servizio, le prevendite costeranno tra 40 e 69 euro a seconda della postazione scelta.

Notoriamente prolifico, Adams si è confermato tale in particolare quest’anno: sono stati ben quattro, infatti, gli LP da lui pubblicati nel 2024: ‘Sword & Stone’, ‘Star Sign’, ‘Heatwave’ e ‘1985’. Da segnalare anche una pubblicazione del 2023: il rifacimento (quasi) per intero di un album storico come ‘(What’s The Story) Morning Glory’ degli Oasis, comprese alcune B-sides.