Tre date in Italia per Bob Dylan

Ci saranno tre concerti di Bob Dylan anche in Italia, nel 2026. Il celeberrimo musicista americano suonerà nel nostro paese a inizio novembre.
Dylan si esibirà lunedì 2 novembre all’Unipol Dome di Milano, giovedì 5 al Palazzo dello sport di Roma e sabato 7 all’Unipol Arena di Bologna. La prevendita generale partirà dalle 11 di mercoledì prossimo (22/7) sul circuito Ticketone. Non sono ancora stati comunicati i prezzi.
Sono ben quaranta gli LP pubblicati in una lunghissima carriera iniziata nel 1957. Il più recente è ‘Shadow Kingdom’ del 2023.