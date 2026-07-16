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Tre date in Italia per Bob Dylan

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Ci saranno tre concerti di Bob Dylan anche in Italia, nel 2026. Il celeberrimo musicista americano suonerà nel nostro paese a inizio novembre.

Dylan si esibirà lunedì 2 novembre all’Unipol Dome di Milano, giovedì 5 al Palazzo dello sport di Roma e sabato 7 all’Unipol Arena di Bologna. La prevendita generale partirà dalle 11 di mercoledì prossimo (22/7) sul circuito Ticketone. Non sono ancora stati comunicati i prezzi.

Sono ben quaranta gli LP pubblicati in una lunghissima carriera iniziata nel 1957. Il più recente è ‘Shadow Kingdom’ del 2023.

 

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