Wu Lyf a Bologna in autunno

Pubblicato, lo scorso aprile, l’atteso sophomore ‘A Wave That Will Never Break’, i Wu Lyf sono attualmente in giro per gli States a suonarlo, dopo averlo fatto al Sexto ‘Nplugged a inizio mese e a Milano a febbraio. In autunno, però, torneranno nel nostro paese per un’unica data.

Ellery Roberts e compagni si esibiranno domenica 4 ottobre al Locomotiv di Bologna. I biglietti saranno in prevendita da domani (17/7) su Ticktone e Dice. Su quest’ultima piattaforma costeranno 23 euro.

Attivo inizialmente dal 2008 al 2012, il quartetto di Manchester si è ricostituito nel 2025. L’acclamato esordio ‘Go Tell Fire To The Mountain’ uscì nel 2011, con il succitato seguito, per l’appunto, arrivato soltanto 15 anni dopo.