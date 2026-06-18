Alex Cameron in Italia con il nuovo album

Il quinto album della carriera solista di Alex Cameron uscirà. Ha rischiato di non farlo, dal momento che le registrazioni sono state interrotte (e il materiale in parte perduto) durante gli incendi che hanno devastato l’area di Los Angeles la scorsa estate. Fortunatamente il musicista australiano è riuscito a finirlo, e verrà pubblicato il prossimo 24 luglio con il titolo di ‘Late To Set’.

Scritto tra il 2022 e il ’25, il disco è stato ultimato in un ranch in California con diversi co-produttori e collaboratori tra cui Mark Perkins, Zach Dawes e Maxim Ludwig. Avrà al suo interno nove tracce, di cui un terzo è già stato condiviso pubblicamente: si tratta di singoli sofisticatamente pop come ‘Statue Down’, ‘Red Hook Rain’ e il recentissimo (è di ieri) ‘Jesus Never Had No Porno’ (denominazione assai intrigante, ndr).

Le nuove canzoni verranno suonate in Italia in due occasioni: sabato 17 ottobre a Casalecchio di Reno (BO), in apertura del concerto degli Strokes (che verranno anticipati sul palco dell’Unipol Arena anche dai Fat White Family), e domenica 18 al Magnolia di Segrate (MI), per il suo unico show da headliner nel nostro paese. I biglietti per la data milanese saranno in prevendita da domani su Ticketmaster, Ticketone e Dice; su quest’ultima piattaforma costeranno 25,99 euro.

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