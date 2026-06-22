‘All Inside Aquarium’ è il nuovo album dei Bodega

Che un nuovo capitolo della storia dei Bodega fosse nell’aria, si intuiva da qualche tempo: più o meno da un paio di mesi, ovvero da quando la band newyorkese aveva diffuso il singolo ‘Pick Up The Check’. Da oggi si sa che la canzone farà parte delle dodici tracce (tra cui c’è una cover di ‘Slow Train’ di Bob Dylan) che andranno a comporre ‘All Inside Aquarium’, che se il nostro conteggio è corretto, dovrebbe essere il quarto LP della loro carriera. Uscirà il 9 ottobre prossimo per Chrysalis.

Il frontman Ben Hozie afferma, a sorpresa, che l’obbiettivo del gruppo fosse “tornare alle melodie, diventando più una vera rock band”. Del resto, “Non ho mai pensato fossimo una band post-punk. Ci consideravo semplicemente una band rock concettuale. Il post-punk è punk concettuale, quindi questo si è adattato al nostro stile fin dall’inizio, ma alla fine ciò che conta è la nostra capacità di scrivere canzoni”. Ancora più spiazzanti sono coordinate musicali precise come: “Un mix tra Stone Roses di fine anni ’80 e Jane’s Addiction di inizio anni ’90, con più riff e assoli di chitarra”.

Per la prima volta tutti insieme in uno studio, i componenti del gruppo hanno trascorso un mese e mezzo nel Regno Unito lavorando con il produttore Matt Peel (Yard Act, Eagulls) e registrando dal vivo al The Nave, di Leeds. L’album è stato poi mixato a Brighton insieme a Theo Verney (English Teacher, Lime Garden). ‘All Inside Aquarium’ è anche il titolo del secondo estratto condiviso oggi.



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