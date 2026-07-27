Arriva il 30 ottobre il nuovo dei Diiv

La nuova frontiera della promozione musicale potrebbe essere quella escogitata dai Diiv per diffondere la notizia dell’imminente pubblicazione del loro nuovo album. La band newyorkese ha spedito infatti ad alcuni fan dei biglietti da visita, in cui era impresso un QR code. Inquadrandolo, si poteva effettuare una telefonata a una risponditore automatico che, in stile telemarketing, affermava il seguente concetto: “Ciao! Benvenuti in ZIRP!, il futuro dell’intrattenimento multimediale alternativo. Se siete interessati ad aziende che sfidano le convenzioni, creano categorie completamente nuove e pensano su scala globale, ci piacerebbe continuare la conversazione. Ricordate: la vita è dura, ZIRP! è facile.”

Ciò che è più interessante è quello che si legge sul sito ufficiale di Zachary Cole Smith e soci, dove si viene a sapere che ‘Zirp!’ (che, per chi non l’avesse capito, è il titolo del successore di ‘Frog In Boiling Water’) uscirà il prossimo 30 ottobre, e che è stato prodotto da A.G. Cook. Il producer inglese è particolarmente in auge in questi giorni per aver svolto lo stesso compito nel recentissimo album di Charlie XCX, ‘Music, Fashion, Film’, ma in passato ha lavorato anche con Beyoncé, Turnstile, Jónsi e molti altri.

Non ci sono, al momento, anticipazioni musicali né ulteriori dettagli del disco, se non un link per pre-salvare l’opera su Spotify o Apple Music e una foto sul profilo X del gruppo in cui si scorge lo stesso Cook dietro a un mixer.